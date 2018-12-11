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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik'i kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik'i kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz da hazır bulundu.

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Estonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Jüri Luik TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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