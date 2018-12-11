TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Estonya Savunma Bakan\u0131 J\u00fcri Luik'i kabul etti.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n makam\u0131ndaki kabul\u00fc bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\nKabulde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 \u0130smet Y\u0131lmaz da haz\u0131r bulundu.\u015ea\u015f\u0131rmaya haz\u0131r m\u0131s\u0131n\u0131z? \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en ilgin\u00e7 seks gelene\u011fi...CHP'den \u0130Y\u0130 Parti ile ittifak g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamaHakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: A\u0130HM'in baz\u0131 kararlar\u0131 \u00e7ifte standart ta\u015f\u0131yor
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