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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 19:47 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'u kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'u kabul etti.

Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

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