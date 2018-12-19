TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, T\u00fcrk Dili Konu\u015fan \u00dclkeler Parlamenter Asamblesi (T\u00dcRKPA) Genel Sekreteri Alt\u0131nbek Mamayusupov'u kabul etti.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n resmi konuttaki kabul\u00fc, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\u00d6\u011frenciler yard\u0131m i\u00e7in \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak soyundu!Bar\u0131\u015f Atay: Bu sendromun ad\u0131n\u0131 arat\u0131nca Erdo\u011fan \u00e7\u0131k\u0131yorHDP'li Temelli: Bar\u0131\u015f\u0131n yolu \u0130mral\u0131'dan ge\u00e7iyor
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