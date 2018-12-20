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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 17:09 | Son Güncelleme

Yıldırım, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ı kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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