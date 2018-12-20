TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, T\u00fcrkiye \u0130\u015f\u00e7i Partisi (T\u0130P) Genel Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130stanbul Milletvekili Erkan Ba\u015f'\u0131 kabul etti.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n makam\u0131ndaki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\u00d6\u011frenciler yard\u0131m i\u00e7in \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak soyundu!Erdo\u011fan: Amerika'n\u0131n \u0130ran'a yapt\u0131r\u0131m karar\u0131, b\u00f6lge g\u00fcvenli\u011fini tehlikeye at\u0131yorCHP'li ba\u015fkan aday\u0131, Ak\u015fener'in foto\u011fraf\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde ilk mitingini yapt\u0131
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