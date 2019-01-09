TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Singapur'un Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi A Selverajah'\u0131 kabul etti.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n resmi konuttaki kabul\u00fc, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriCHP'li milletvekili, Meclis'teki bas\u0131n toplant\u0131s\u0131na patlam\u0131\u015f m\u0131s\u0131rla geldiErdo\u011fan: FET\u00d6'n\u00fcn belediyelerdeki son kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 31 Mart'ta\u00a0milletimiz tasfiye edecek
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