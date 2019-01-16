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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 16:10 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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