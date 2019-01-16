TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Hak-\u0130\u015f Konfederasyonu Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan'\u0131 kabul etti.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n makam\u0131ndaki kabul\u00fc, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.PARTNERA\u015fk\u0131n ya\u015f engeline tak\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 \u00fcnl\u00fc \u00e7iftler\u0130Y\u0130 Partili Pa\u00e7ac\u0131: T\u00fcrk milleti ABD'ye ve onun \u015f\u0131mar\u0131k ba\u015fkan\u0131na \u00f6fkelidirCHP'de Kocao\u011flu s\u00fcrprizi
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