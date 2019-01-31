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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 19:38 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Lütfullah Göktaş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Lütfullah Göktaş'ı kabul etti.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın makamındaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Lütfullah Göktaş TBMM Başkanı Binali Yıldırım Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği

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