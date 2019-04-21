TBMM Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: “Provokasyon olduğunu düşünüyorum”

Tekirdağ’da gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin açıklamada bulundu. Şentop açıklamasında, “Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğu’na geçmiş olsun diyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’da, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında son boru çekimi programına katıldı.

Şentop burada yaptığı açıklamada, üzücü bir haber aldıklarını ifade ederek, "Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesine katılan Sayın Kılıçdaroğlu’na bir grup tarafından saldırı yapıldığını öğrendim. Çok üzüntülüyüm, kendisine geçmiş olsun diliyorum. Bu hareketler kınıyorum. Türkiye’de siyasetçilere, hiç kimseye karşı bu davranışta bulunmaya hakkı yoktur. Bunun bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de farklı siyasi görüşten insanlar var. Bunlar tartışabilirler, farklı görüşler ortaya koyabilirler. Beğenen olur beğenmeyen olur, ayrı şeylerdir. Bu tür davranışlar hem milletimizin ahlakına yakışmaz hem hukuken bir zaten suçtur söylemeye gerek yok. İçindeki plan, planlama varsa eğer provokasyon olduğu kanaatindeyim. Ortaya çıkarılması gerektiğini de düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğu’na geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.



