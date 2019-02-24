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TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla TBMM Başkanlığı için aday oldu - TBMM Genel Kurulunda yapılacak Meclis Başkanı seçiminde, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz yarışacak

TBMM Başkanlığı için 19 Şubat'ta başlayan adaylık başvuru süresi sona erdi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesi ve istifa dilekçesinin 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan Meclis Başkanlığı adaylığı başvuru süresi saat 24.00 itibariyle bitti.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla aday oldu.

TBMM Başkanı seçimi Meclis Genel Kurulunda bugün yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

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