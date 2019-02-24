HABER

TBMM Başkanlığı: AKP'nin adayı Mustafa Şentop 3. turda seçildi

24.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

29. Meclis Başkanını seçmek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yapılan birinci ve ikinci turda 4 aday da yeterli oy sayısı olan 400'e ulaşamadı. Üçüncü tur oylamada AKP'nin adayı Mustafa Şentop TBMM'nin yeni başkanı olarak seçildi.

TBMM Başkanlığı: AKP'nin adayı Mustafa Şentop 3. turda seçildi

TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. Birinci ve ikinci turda 4 adayın da yeterli oy sayısı olan 400'e ulaşamaması ardından yapılan üçüncü turda 336 oy alan Mustafa Şentop TBMM'nin yeni başkanı oldu.

Genel Kurul'daki oylamalar gizli yapıldı.

1. tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Hiçbir adayın seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte ikisi (400) çoğunluğuna ulaşamaması üzerine 2. tur oylamaya geçildi.

2. tur oylamada 544 milletvekili oy kullandı. AKP'nin adayı Şentop 333, CHP'nin adayı Altay 126, İYİ Parti'nin adayı Filiz 35, HDP'nin adayı Kemalbay ise 46 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbirinin yine üçte iki (400) çoğunluğa ulaşamaması üzerine 3. tur oylamaya geçildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 542 milletvekili oy kullandı. Seçilmek için 3. turda salt çoğunluk olan 301 oy arandı.

Oylamada AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre salt çoğunluk olan 301 oyu geçen Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı seçimine partisinin tam kadro halinde katılıp AK Parti adayı Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyeceğini belirtmişti.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması üzerine, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesinden bir gün önce TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Gazeteci ve ressam Zehra Doğan tahliye edildiGazeteci ve ressam Zehra Doğan tahliye edildi
Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştıBilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan'da kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Venezuela sınırında 'insani yardım'ı engellediler

Venezuela sınırındaki 'insani yardım' çatışmaları

Prens Selman aldığı kararla Suudi Arabistan tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.