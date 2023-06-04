TBMM Başkanlığı için ismi geçiyordu, 3'lü zirve iddiası gündem yarattı! Numan Kurtulmuş...

Seçimlerin geride kalması sonrası TBMM Genel Kurulu, yemin töreninin ardından resmen yeniden açıldı. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte şimdi de gözler yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağına çevrildi.

NUMAN KURTULMUŞ YENİ TBMM BAŞKANI MI OLACAK?

Yeni dönemde AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 'yeni Meclis Başkanı' olacağı kulislerde konuşulurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

DEVLET BAHÇELİ'Yİ BİZZAT KARŞILADI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, yemin törenini yönetmek üzere Meclis'e gelişinde Kurtulmuş tarafından karşılandığı belirtildi.

"3'LÜ ZİRVE" İDDİASI

Kurtulmuş’un Bahçeli’yi karşılamasının ardından ise başkanlık makamında Erdoğan ve Bahçeli ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

BEKİR BOZDAĞ'IN DA ADI GEÇİYOR

Kulislerde, Meclis Başkanlığı için Kurtulmuş'un yanında eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da isminin geçtiği ancak Kurtulmuş'un, AK Parti Genel Başkanvekili görevi nedeniyle "milletvekilleri üzerinde daha etkin rol oynadığına" konuşuluyor.

TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILACAK

AK Parti Grup Yönetimi’nce de 7 Haziran’daki TBMM Başkanlık seçimi öncesinde, salı günü, Meclis Başkanlığı için temayül yoklaması yapılacağı öğrenildi.

