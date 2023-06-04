TBMM Başkanlığı için ismi geçiyordu, 3'lü zirve iddiası gündem yarattı! Numan Kurtulmuş...

Seçimlerin geride kalması sonrası TBMM Genel Kurulu, yemin töreninin ardından resmen yeniden açıldı. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte şimdi de gözler yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağına çevrildi.
Yeni dönemde AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 'yeni Meclis Başkanı' olacağı kulislerde konuşulurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, yemin törenini yönetmek üzere Meclis'e gelişinde Kurtulmuş tarafından karşılandığı belirtildi.
Kurtulmuş’un Bahçeli’yi karşılamasının ardından ise başkanlık makamında Erdoğan ve Bahçeli ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Kulislerde, Meclis Başkanlığı için Kurtulmuş'un yanında eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da isminin geçtiği ancak Kurtulmuş'un, AK Parti Genel Başkanvekili görevi nedeniyle "milletvekilleri üzerinde daha etkin rol oynadığına" konuşuluyor.
AK Parti Grup Yönetimi’nce de 7 Haziran’daki TBMM Başkanlık seçimi öncesinde, salı günü, Meclis Başkanlığı için temayül yoklaması yapılacağı öğrenildi.