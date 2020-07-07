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TBMM Başkanlığı Seçimi Bugün Yapılıyor

07.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı seçimi bugün saat 15.00’te yapılacak birleşimde gerçekleştirilecek ve MHP’nin destek verdiği AKP’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop’un seçilmesi bekleniyor

TBMM Başkanlığı Seçimi Bugün Yapılıyor

TBMM Başkanlığı seçimi bugün saat 15.00’te yapılacak birleşimde gerçekleştirilecek ve MHP’nin destek verdiği AKP’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop’un seçilmesi bekleniyor.

AKP’nin çoğunluğuna dayalı karar mekanizmasıyla belirlenmekte olan Meclis çalışma takvimi uyarınca bugünkü TBMM Başkanlığı seçimi ardından yasama faaliyetleri Corona virüsü salgınına rağmen devam ettirilecek. TBMM’de iki hafta önce HDP’li üç milletvekili yanı sıra pek çok farklı birimindeki personele Covid-19 teşhisi konulmuştu.

Bu nedenle komisyon çalışmalarına ara verilmesi öngörülmüştü ancak TBMM’de 31 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı devam edilmesi kararıyla yetinildi. Dolayısıyla TBMM’de personel kadrosuyla birlikte Meclis’i takip etmekte olan basın mensupları dışında yaklaşık 7 bin kişi, Covid-19 salgınına rağmen çalışma temposunu sürdürüyor.

Bugünkü TBMM Başkanlığı seçimi ise, TBMM İç Tüzüğü uyarınca gizli oylama şeklinde dört tur olarak öngörülüyor ancak üçüncü turda sonuçlanacak görünüyor.

Birinci ve ikinci turlarda, üye tam sayısı yani 600 milletvekili bakımından üçte iki çoğunluk şartı, yani 400 oy aranıyor. Üçüncü tur oylamada ise salt çoğunluk olan 301 oy şartı yeterli kabul ediliyor. Bu bakımdan TBMM’de AKP’nin 291 ve MHP’nin 49 sandalye ile “Cumhur İttifakı” olarak 340 sandalye çoğunluğuna sahip olmaları bakımından üçüncü turda seçim sonuçlanacak görünüyor. İktidar cephesi tarafından 301’in üzerindeki bu çoğunlukta fire verilmemesi durumunda, MHP’nin de destek verdiği Şentop’un üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Üçüncü turda eğer adaylardan herhangi birisi için salt çoğunluk olan 301 oy şartı sağlayamazsa dördüncü ve son tur oylamaya geçiliyor. Üçüncü turda en çok oyu almış iki aday arasında oylama yapılıyor ve en fazla oy alan aday, TBMM Başkanı seçiliyor.

TBMM Başkanlığı’na prestij yarışı olarak bakılması dolayısıyla geleneksel olarak her siyasi parti kendi adayını gösteriyor. Bu çerçevede muhalefet partileri de zaten iktidar bloğu sayısal çoğunluğu karşısında kazanma şansları olmayan TBMM Başkanlığı için kendi adaylarını belirledi.

Şentop’un karşısında CHP’nin adayı olarak Ankara Milletvekili Haluk Koç gösterildi. HDP ise, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nu aday yaptı. İyi Parti, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz’i adayı olarak ilan etti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da TBMM Başkanlığı’na aday oldu.

Şentop’un ikinci dönem başkanlığı olacak görünüyor

Şentop, AKP’nin TBMM 27. Dönemi’nde ikinci kez başkanlığa aday gösterdiği isim oldu.

24 Haziran 2018 genel seçimleri sonrasında cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapılmasıyla birlikte, TBMM 27. Dönemi’nde AKP-MHP tarafından TBMM Başkanlığı’na en son Başbakanlık görevini yürüten Binali Yıldırım seçilmişti. Yıldırım, 31 Mart 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi üzerine 19 Şubat 2019’da TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmişti. TBMM’de iki yıl süreyle başkan seçimi yapıldığı için Yıldırım’ın istifasının ardından sadece geriye kalan süre için seçim yapılmıştı. TBMM’de 24 Şubat 2019’da 542 milletvekilinin katılımıyla yapılan üçüncü tur oylamada, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oyla TBMM Başkanı seçilmişti.

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