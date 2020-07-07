TBMM Başkanlığı Seçimi Bugün Yapılıyor

TBMM Başkanlığı seçimi bugün saat 15.00’te yapılacak birleşimde gerçekleştirilecek ve MHP’nin destek verdiği AKP’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop’un seçilmesi bekleniyor.

AKP’nin çoğunluğuna dayalı karar mekanizmasıyla belirlenmekte olan Meclis çalışma takvimi uyarınca bugünkü TBMM Başkanlığı seçimi ardından yasama faaliyetleri Corona virüsü salgınına rağmen devam ettirilecek. TBMM’de iki hafta önce HDP’li üç milletvekili yanı sıra pek çok farklı birimindeki personele Covid-19 teşhisi konulmuştu.

Bu nedenle komisyon çalışmalarına ara verilmesi öngörülmüştü ancak TBMM’de 31 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı devam edilmesi kararıyla yetinildi. Dolayısıyla TBMM’de personel kadrosuyla birlikte Meclis’i takip etmekte olan basın mensupları dışında yaklaşık 7 bin kişi, Covid-19 salgınına rağmen çalışma temposunu sürdürüyor.

Bugünkü TBMM Başkanlığı seçimi ise, TBMM İç Tüzüğü uyarınca gizli oylama şeklinde dört tur olarak öngörülüyor ancak üçüncü turda sonuçlanacak görünüyor.