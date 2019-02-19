TBMM Başkanlığına 7 ayda bin 561 yasa teklifi

SİNAN USLU/ALİ KEMAL AKAN - TBMM'nin 27. Dönemi'nin ilk 7 ayında, Meclis Başkanlığına bin 561 kanun teklifi sunuldu, 16 kanun kabul edilerek yasalaştı.

Meclisin 27. Dönem Yasama Faaliyet Raporu'na göre, TBMM Başkanlığına, 7 Temmuz 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasındaki yaklaşık 7 aylık sürede 49'u anlaşma, 1'i Bütçe Kanunu olmak üzere bin 561 yasa teklifi sunuldu. 20 kanun teklifi iade edilirken, komisyona havale edilen bin 461 kanun teklifinden 38'i ilgili komisyonlarda görüşülerek Genel Kurul gündemi alındı. Üçü uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin olmak üzere, 16 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

- Yasama dokunulmazlıkları

Meclise, 26. Dönem'den, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 253 Başbakanlık Tezkeresi 27. Dönem'e devredildi. Yeni dönemde Meclis'e bu kapsamda 195 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ulaştı. Toplam 448 tezkere Karma Komisyona gönderildi.

26. Dönemi'den intikal eden 268 Kanun Hükmünde Kararname ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca 27. Dönem'in başında devam eden yetki kanunu kapsamında, 5 olağan Kanun Hükmünde Kararname daha Başkanlığa sunuldu ve komisyonlara gönderildi.