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  4. TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığınca, PKK kurucularından Sakine Cansız'ın kitabının Meclis Kütüphanesi'nde bulunduğu yönündeki haberlere ilişkin, "Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu hükümleri uyarınca TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına gönderilmiş ve aynı kanun gereğince derleme kütüphanesi olarak TBMM Kütüphanesi kataloğuna kaydedilmiştir. TBMM Kütüphanesi tarafından söz konusu eserin satın alınarak kütüphane envanterine eklenmesi gibi bir durum söz konusu değil" denildi.

TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TBMM Kütüphanesi'nde yer alan bir kitapla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yanlış ve yanıltıcı paylaşımların yayılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacının duyulduğu belirtildi.

TBMM Kütüphanesi'nin, bir derleme kütüphanesi olduğu ve envanterinde bulundurduğu yayınları, "hediye-bağış, satın alma ve derleme" yöntemleri ile koleksiyonuna dahil ettiği vurgulandı.

İlk olarak 1934'te "Derleme Kütüphanesi" olarak faaliyet göstermeye başlayan TBMM Kütüphanesinin, halen Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu hükümleri uyarınca bu niteliğini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu'nun 8'inci Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde basılan veya çoğaltılan her türlü kitabın bir nüshasının TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde bahsi geçen kitap, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu hükümleri uyarınca TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına gönderilmiş ve aynı kanun gereğince derleme kütüphanesi olarak TBMM Kütüphanesi kataloğuna kaydedilmiştir. Dolayısıyla TBMM Kütüphanesi tarafından söz konusu eserin satın alınarak kütüphane envanterine eklenmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Bir derleme kütüphanesi olan TBMM Kütüphanesi, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunla kendisine verilen görev çerçevesinde ülkemizde basılan tüm eserleri envanterine dahil etmekle yükümlü bulunmaktadır. Bu çerçevede kütüphaneye gönderilen eserlerin kaydı sürecinde herhangi bir denetim ya da yayın seçme-belirleme çalışması yapılmamaktadır."

(AA)

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kitap TBMM TBMM Kütüphanesi Sakine Cansız

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