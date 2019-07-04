HABER

TBMM Başkanlık Divanı toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlık Divanı toplandı

MELTEM ÖZTÜRK - TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı.

Divanda, Meclis güvenliğine ilişkin yönetmelik değişikliği taslağı kabul edildi.

Toplantıda TBMM Başkanvekili Levent Gök, salı günü yapılan grup toplantısı nedeniyle Meclise gelen Cumhurbaşkanlığı korumalarını gündeme getirdi.

Gök, korumaların Mecliste son derece sıkıntılı durumlara yol açtığını, gerginlikler çıktığını ve bunun Meclis adına üzüntü verici olduğunu savunarak, Meclis korumalarının yeterli olduğunu ifade etti.

Levent Gök, Atatürk ve Türk bayrağı tişörtleriyle Meclise girilmemesi uygulamasına son verilmesini, ayrıca Meclis danışmanlarına yönelik güvenlik soruşturmalarının hızlı şekilde sonuçlandırılarak, milletvekillerinin mağdur edilmemesini istedi.

Toplantıda ayrıca Meclisteki oda sorununun yeni bina yapılarak değil, kiralama usulüyle çözülmesi konusu gündeme geldi.

Bu çerçevede, Meclisin Kızılay'da bulunan dönemin Çevre ve Orman Bakanlığından kiralanan ek binasının yanında yine Bakanlığa ait bir bina ve Ziraat Bankasına ait binanın bir bölümünün kiralanacağı belirtildi.

Meclis'in açılışının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek programlar için de sanatçıların ve tarihçilerin de yer alacağı bir kurul oluşturulması benimsendi.

Toplantıda, Meclis restoranlarındaki yemek fiyatlarında da artışa gidilmesi kararlaştırıldı.

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Eski bakan Işılay Saygın hastaneye kaldırıldıEski bakan Işılay Saygın hastaneye kaldırıldı
AK Parti'den Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklamaAK Parti'den Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanlık Divanı

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

AK Parti'den Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın yoğun bakımda! (Işılay Saygın kimdir?)

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Son dakika! AK Parti'den 'kabine revizyonu' ve 'sistem tartışması' ile ilgili açıklama

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.