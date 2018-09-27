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TBMM Başkanlık Divanı toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı - Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması ve Mecliste 5 grubun bulunması nedeniyle, TBMM Genel Kurulunda oluşan yeni oturma düzeni görüşüldü

Meclis Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre toplantıda, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması ve Mecliste 5 grubun bulunması nedeniyle, TBMM Genel Kurulunda oluşan yeni oturma düzeni görüşüldü.

Divan üyelerine, Meclis Yerleşkesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak 27. Yasama Dönemi 1. Yasama Yılı Meclis çalışmaları, 2019 yılı Meclis Bütçesi ele alındı. Bazı milletvekillerinin mazeret talepleri de kabul edildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle de sabah saatlerinde bir araya geldi. Toplantıya ayrıca TBMM başkanvekilleri ile idare amirleri de katıldı.

Toplantıda, yeni içtüzük çalışmaları ele alındı. TBMM İçtüzüğü'nde, anayasa gereği zorunlu olan teknik değişiklerin yapılması kararlaştırıldı. TBMM Başkanlığının, bu konuda yapacağı çalışmayı gruplara göndermesi, 5 partinin de mutabakat kalacağı şekilde, ortak imzayla TBMM Başkanlığına sunulması benimsendi.

İçtüzükteki bu teknik değişikliklerin yapılmasının ardından daha kapsamlı bir değişikliğin gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Bu konuda da 5 partiden birer grup başkanvekilinin katılımıyla bir komisyon oluşturulacak.

- Siyasi partilerin oturma düzeni

Toplantıda, TBMM Genel Kurul Salonu'nda, siyasi parti gruplarının oturma düzeni de konuşuldu.

Toplantı sırasında bazı grup başkanvekilleri Genel Kurul Salonu'nda incelemelerde bulundu. Siyasi parti gruplarının salonda, eski düzende olduğu gibi Başkanlık Divanının soluna göre, milletvekili sayısı fazla olan partiden başlamak üzere oturması benimsendi.

Bu arada CHP, salonda komisyon için 10 sıra ayrılmasını eleştirdi. Bazı tekliflerdeki madde ihdaslarında komisyonun salt çoğunlukla komisyon sırasında oturması gerektiğini hatırlatan CHP'liler, buna çözüm bulunmasını istedi.

Toplantıda ayrıca, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının güçlendirilmesi, milletvekillerine kanun teklifi hazırlamaları ile yasama faaliyetlerinde yardımcı olmaları için destek bürosu oluşturulması kararlaştırıldı.

Kanunların ve Meclis araştırma komisyonu raporlarındaki önerilerin uygulamalarının takip edilmesi de toplantıda gündeme geldi.

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