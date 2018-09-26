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TBMM Başkanlık Divanı yarın toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

Divan, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde toplanacak - TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yarın yapılacak toplantıya, divan üyelerinin yanı sıra grup başkanvekilleri de davet edildi

TBMM (A) - TBMM Başkanlık Divanı, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde toplanıyor.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yarın yapılacak toplantıya, divan üyelerinin yanı sıra partilerin grup başkanvekilleri de davet edildi.

Başkanlık Divanında, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişikliklere kadar çalışmalarda nasıl bir yöntem uygulanacağı ele alınacak.

Toplantıda, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması ve Mecliste 5 grubun bulunması nedeniyle TBMM Genel Kurulunda oluşan yeni oturma düzeni de görüşülecek.

Yerleşkede yapılan çalışmalar hakkında da toplantıda bilgi verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Grup Başkanvekilleri TBMM Başkanlık Divanı

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