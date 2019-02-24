TBMM başkanlık seçimi için toplandı

TBMM Genel Kurulu, Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere toplandı. Genel Kurulda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un TBMM Başkanvekilliğinden istifası okundu. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Mustafa Şentop’un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, Bilgiç’ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine ise AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi.

