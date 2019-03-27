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TBMM Başkanvekili Bilgiç: Okuma alışkanlığının yüksek olmadığını üzülerek gözlemliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Kütüphanelerin sayısı ve niteliği, toplumların kültürel zenginliğine işaret etmektedir.

TBMM Başkanvekili Bilgiç: Okuma alışkanlığının yüksek olmadığını üzülerek gözlemliyoruz

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Kütüphanelerin sayısı ve niteliği, toplumların kültürel zenginliğine işaret etmektedir. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde ülkemizde okuma alışkanlığının yeterince yüksek olmadığını üzülerek gözlemliyoruz" dedi.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, mecliste 'Geçmişten Günümüze TBMM Kütüphanesi' temasıyla hazırlanan programa katıldı. Programda konuşan Bilgiç, Türkiye'de okur-yazar oranın istenilen seviyeye ulaşmadığını kaydetti. Bilgiç, "Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde ülkemizde okuma alışkanlığının yeterince yüksek olmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Bu sebeple çocuklar başta olmak üzere toplum genelinde okuma kültürünün geliştirilmesi yönünde çok daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir" dedi.
'GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE KİTAPLARA ULAŞIM SINIRLIDIR'
Kütüphanelerin, sayısı ve niteliği ile toplumların kültürel zenginliğini ortaya koyduğunu belirten Bilgiç, şöyle konuştu:
"Kütüphanelerin, bilginin sistematik bir şekilde bireylere ve toplumlara hizmet vermesi adına oldukça önemli alanlardır. Kütüphane kurumunun toplumsallaşması, bilginin toplumsallaşması anlamına gelmektedir. Kültürel kalkınmanın gerçekleşmediği toplumlarda sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinin de oldukça zor olduğunu biliyoruz. Teknoloji devrimine rağmen dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kitaba olan ilginin hiçbir zaman azalmadığını görüyoruz. Ülkeler arasında yapılan mukayeseli araştırmalara göre, geri kalmış ülkelerde insanların kitaplara ulaşımı sınırlıdır."
TBMM Başkanvekili Bilgiç, gün içeresinde televizyon ve internete ayrılan zamanın, kitaba ayrılmadığı eleştirisini getirerek, "Gün içinde televizyona ortalama 6, internete ise 3 saat ayırıyoruz. Kitap okumak için ayırdığımız süre ise yalnızca bir dakika" diye konuştu.
Bilgiç konuşmasının ardından, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı tarafından bazı yazma eserler ile Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan dönemlerine ait damga ve mühürlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

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TBMM Başkanvekili Bilgiç: Okuma alışkanlığının yüksek olmadığını üzülerek gözlemliyoruz

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