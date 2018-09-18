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TBMM Başkanvekili Gök'ün kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Meclis Başkanvekili Levent Gök, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi İletişim Ofisi Genel Başkan Yardımcısı Yang Jianping'i kabul etti

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi İletişim Ofisi Genel Başkan Yardımcısı Yang Jianping ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gök, heyeti Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Çin ile ilişkileri her alanda ileri taşımak istediklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin, Çin'in "Kuşak ve Yol" projesine desteğini sürdüreceğini kaydeden Gök, bu kapsamda Türkiye'deki yatırımların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'de bu yılın "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğini anımsatan Gök, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısında yüzde 96 artış sağladığını dile getirdi.

Türk iş adamlarını, uluslararası ticaret merkezi Hong Kong'a yatırım için de teşvik ettiklerini anlatan Gök, Türkiye'nin Hong Kong ile ekonomik ve ticaret hacmini artırmak istediğini belirtti.

Heyete FETÖ'nün darbe girişimi ve örgütün yapısına ilişkin bilgi veren Gök, "Hong Kong Özel İdare Bölgesi, turizm yılının ruhuyla bağdaşmayacak şekilde Türkiye'ye bir seyahat uyarısında bulundu ve uyarısını sarıdan kırmızıya yükseltti. Daha sonra, görüşmeler sonucu uyarıyı tekrar sarıya düşürdü. Sizden ricamız, Hong Kong Özel İdaresine seyahat uyarısını kaldırma konusunda telkinde bulunmanızdır. Çünkü bu uyarıya neden olan darbe girişimi tümüyle önlenmiş ve bu uygulamanın bir dayanağı kalmamıştır. " dedi.

FETÖ'nün gizli ve tehlikeli olduğunu belirten Gök, örgütün okullarının kapatılmasının Çin'in de menfaatine olacağını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi İletişim Ofisi Genel Başkan Yardımcısı Yang Jianping da Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin çok iyi yöne gittiğini vurgulayarak, Hong Kong hükümetine konuyu ileteceğini ifade etti.

Yang Jianping'in sorusu üzerine Gök, heyete Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.

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