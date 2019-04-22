TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili, “Bu olay organize bir terör eylemidir" dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Gök, dün Türkiye tarihinin en karanlık ve tartışmalı günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, "Dün yaşanan hadise Türkiye’nin demokrasi gelişimine bakıldığında mutlaka sorgulanması, irdelenmesi, arkasındaki azmettiricilerin ortaya çıkarılmasıyla çözümlenmesi gereken bir hadisedir, sıradan bir olay değildir. Çubuk’a gidişatımızdan Çubuk Emniyet Müdürlüğü haberdar edilmiştir. Genel Başkanımızla katıldığımız cenaze töreni sırasında daha araçtan iner inmez başlayan protestolar, cenaze sırasında başka bir evreye geçmiş, artık can güvenliğini tehdit edecek boyuta olduğu, güvenlikle alakası olmayan sıradan yurttaşların hissedeceği bir ortama bürünmüştür. Cenaze töreninde şehidimize büyük bir saygısızlık yapılmıştır. Bizler için kutsal görev olan şehidimizin ve cenaze töreninin kılınmasının dahi engellendiği bir ortamı ben ülkeme asla yakıştıramıyorum. Orada hepimiz bir şehidimizin ailesinin acısını paylaşmak, ulusumuzun ortak üzüntüsüne ortak olmak için oradaydık" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi’nin olayı protesto gibi görmesinden üzüntü duyduğunu söyleyen Gök, "Bu olay organize bir terör eylemidir, Sivas olaylarının bir benzeridir, bu olay bir linç girişimidir. Devlet aklı iflas etmiştir, devletin bütün refleksleri acz içinde kalmıştır. Devletin güvenlikten sorumlu bütün organları olayı önlemek bir yana, ülkenin ana muhalefet liderini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili’ni koruyamamıştır" dedi.



