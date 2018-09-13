TBMM Başkanvekili Şentop, Endonezya'da

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından ciddi bir potansiyel barındırdığını belirterek, "Kısa vadede, (elektrik üretiminde) rüzgar ve güneş enerjisinin oranını da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Endonezya'da bulunan Şentop, katıldığı "İleri Yol: Satın Alınabilir, Güvenilir ve Sürdürülebilir Enerjiye Evrensel Erişim İçin Parlementer Eylem" oturumunda bir konuşma yaptı.

Şentop, Türkiye'nin, 80 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 17. ekonomisi ve 2017'nin en çok büyüyen ülkesi olarak hızlı bir sanayileşme sürecinden geçtiğini ifade etti.

Artan nüfus, şehirleşme ve değişen tüketim alışkanlıklarının, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığına işaret eden Şentop, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelenin dünya gündemindeki yerini koruduğuna değindi.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliği riskleri arasında denge gözetilmesi gerektiğini anlatan Şentop, "Bu amaçla, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetimizdeki payı ile enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen bir politika izlemekteyiz." diye konuştu.