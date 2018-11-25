HABER

TBMM Başkanvekili Şentop Kazakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mustafa Şentop: - "İki ülke arasındaki mesafeyi aşacak ulaşım imkanları şu anda altyapı olarak geliştiriliyor. Yakın gelecekte Kazakistan ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendirerek, birlikte iki kardeş devlet olarak, çok daha güzel şeyler yapacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, yakın gelecekte Kazakistan ile çok daha ekonomik ilişkileri güçlendireceklerini söyledi.

Şentop, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri ile Kazakistan'a yaptığı resmi ziyaretin ilk gününde, başkent Astana'daki kültürel mekanları ziyaret etti.

Astana Yunus Emre Enstitüsünü de (YEE) ziyaret eden Şentop ile Cevheri, Müdür Vekili Almagül İsina'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve Türkçe kursu kursiyerleriyle bir araya geldi.

Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın bölgenin en gelişmiş ülkesi olduğunu belirterek, "Gerek şehirleşme bakımından, gerek imkanlar, kültür bakımından gerçekten büyük bir devlet." dedi.

İki ülke arasında dil yakınlığı olduğunu ve bunu artırmak gerektiğinin altını çizen Şentop, şöyle konuştu:

"Birbirimizi büyük ölçüde anlıyoruz. Bir ay önce Özbekistan'a gitmiştik. Bir süre kaldıktan sonra yavaş yavaş kulak aşinalığı oluyor insanda. Halbuki aynı kelimeyi söylüyormuşuz diyorsunuz. Telafuz farklılıkları var. Dolayısıyla burada özellikle dil ilişkilerimiz bakımından bir zemin. Orada yakınlaşmayı sağlamak önemli."

Şentop, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin de güçlenmesi gerektiğini söyleyerek, "İki ülke arasındaki mesafeyi aşacak ulaşım imkanları şu anda altyapı olarak geliştiriliyor. Yakın gelecekte Kazakistan ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendirerek, birlikte iki kardeş devlet olarak çok daha güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ve YEE gibi kurumların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Şentop, yarın "Astana Küresel Entegrasyon, Güvenlik ve Barış Merkezi" temalı Uluslararası Parlamento Konferansına katılacak ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüşecek.

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Tekirdağ'da bedava balık izdihamıTekirdağ'da bedava balık izdihamı
Edirne'de çöpten elektrik üretilmeye başlandıEdirne'de çöpten elektrik üretilmeye başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.