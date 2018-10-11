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TBMM Başkanvekili Şentop'tan yerel seçimde ittifak değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, yerel seçimde ittifakla ilgili, "Bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu" dedi.

TBMM Başkanvekili Şentop'tan yerel seçimde ittifak değerlendirmesi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, yerel seçimde ittifakla ilgili, "Bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu" dedi.
Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı için Antalya'da bulunan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kaymakam Haluk Şimşek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu.
TBMM Başkanvekili Şentop, yerel seçimlerde ittifakla ilgili değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerde ittifakla ilgili de bir şeyler yapıldığını ancak altyapısının hazırlanması gerektiğini söyleyen Mustafa Şentop, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini kaydetti. Mustafa Şentop, "Bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu. Bir belediye başkanı üzerinde anlaşılırsa bunun şöyle bir faydası var; Bir parti seçime girmezse oy pusulasında yer almıyor. Oy pusulaları her seçim bölgesinde ayrı ayrı basılıyor. Seçime katılan oy pusulasında yer alıyor. Seçime katılmayan oy pusulasında yer almıyor" diye konuştu.
Ziyarette, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Mustafa Şentop'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sonrasında Mustafa Şentop'a Ramazan Çalık tarafından Serik bıçağı ve Serik Belediyespor atkısı hediye edildi.

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TBMM Başkanvekili Şentop'tan yerel seçimde ittifak değerlendirmesiTBMM Başkanvekili Şentop'tan yerel seçimde ittifak değerlendirmesi

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