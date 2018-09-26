TBMM Başkanvekili Şentop'un kabulü

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Arnavutluk'un PYD/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyan NATO müttefikleri arasında yer almaması bizi derin bir şekilde üzmektedir." dedi. Şentop, TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda, Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli ve beraberindeki heyeti kabul etti. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda iyi düzeyde olduğunu belirten Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Ekim'de Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Mustafa Şentop, "Sayıları milyonlarla ifade edilen belki Arnavutluk'ta yaşayanlardan daha fazla sayıda Arnavut kökenli vatandaşımız Türkiye'de mevcut. Bunlar dost Türk ve Arnavut halkları arasında büyük bir köprüdür." diye konuştu. Türkiye'deki bazı okullarda seçmeli Arnavutça dil derslerine başlandığını anlatan Şentop, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini gelecek nesillere aktarma konusunda parlamentolara da önemli görevler düştüğüne işaret etti.

İki ülke parlamentoları arasında dostane ve yakın ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Şentop, ilişkilerin derinleştirilmesi hususunda her türlü öneri ve iş birliğine açık olduklarını aktardı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın, Türkiye-Arnavutluk Parlamentolararası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanlığına getirildiğini dile getiren Şentop, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde Arnavutluk ile parlamentolar arası dostluk grubunu bir an önce ihdas etmeyi arzu ettiklerini söyledi. - "Türkiye, Arnavutluk'taki üçüncü büyük yabancı yatırımcı" Türkiye'nin, Arnavutluk'taki üçüncü büyük yabancı yatırımcı olduğuna dikkati çeken Şentop, Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının toplam değerinin 2,8 milyar dolara ulaştığının altını çekti. Arnavutluk'un, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünün teknik ve profesyonel yardımıyla kendi ulusal hava yolu şirketini kurması projesini desteklediklerini söyleyen Şentop, bu çabalar kapsamında kurulan Air Albania'nın ilk test uçuşunu 14 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin, turizmde başarılı bir ülke olduğuna değinen Şentop, "Arnavutluk'un da doğal güzellikleri ve geniş sahil şeridiyle ciddi bir turizm potansiyeli vardır. Bu çerçevede Arnavutluk'a yapabileceğimiz turizm yatırımlarıyla hem Arnavutluk ekonomisine katkıda bulunabilir hem de oldukça deneyimli olduğumuz bu sektörle ilgili teknik uzmanlığımızı paylaşabiliriz." ifadelerini kullandı. Şentop, ikili ticaret hacminin 2017'de 411,3 milyon dolara ulaştığını, 2018'nin ilk 7 ayında ise bu rakamın 201,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. - TİKA'nın yatırımları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), Arnavutluk'ta bugüne kadar 85 milyon dolar değerinde 430 projeyi tamamladığını anlatan Mustafa Şentop, TİKA'nın Arnavutluk'a yönelik kalkınma yardımlarının süreceğini bildirdi. Balkanların Avrupa entegrasyonu kapsamında hem Türkiye hem de Arnavutluk'un Avrupa Birliğine (AB) üye olmasının bölge için yararlı olacağına inandıklarını ifade eden Şentop, "AB'nin içinden geçtiği zorluklara ve genişlemeye dair yorgunluğa rağmen sözünü tutacağını ümit ediyoruz." dedi.

- Terörle mücadelede iş birliği Gelecek dönemde başta terörle mücadele olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişeceğine inandığını söyleyen Şentop, Türkiye'nin on yıllardır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini belirtti. Terör örgütü PKK'nın çoğu sivil 40 binin üzerinde Türk vatandaşının ölümüne neden olduğuna dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti: "PKK; AB ve NATO gibi örgütler, ABD, İngiltere, Almanya gibi birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Yakın zamanda bu örgütün bir dış kolu olarak PYD/YPG ortaya çıkmıştır. NATO müttefiklerinin büyük çoğunluğu, toplam 17 ülke PYD/YPG'yi de terör örgütü olarak kabul etmektedir. PYD/YPG, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden bir terör örgütüdür. Arnavutluk'un PYD/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyan NATO müttefikleri arasında yer almaması bizi derin bir şekilde üzmektedir." Terör örgütü PKK ile PYD/YPG'nin aynı yönetim tarafından kontrol edildiğini, aynı taktik ve propaganda tekniklerini kullandığını vurgulayan Şentop, "Hal böyleyken bu tutumu ikili ilişkilerimizin düzeyiyle ve ittifakın dayanışmasıyla bağdaştırmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle Arnavutluk'un somut dayanışma sergilemesini bekliyoruz." diye konuştu.