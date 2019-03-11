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TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç:

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

"Bugün Türkiye dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi konumundadır. İlgili devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri, bütün imkanlarla Suriyeli sığınmacılara yeni hayat sunmaktadır"

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Bugün Türkiye dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi konumundadır. İlgili devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri, bütün imkanlarla Suriyeli sığınmacılara yeni hayat sunmaktadır." dedi.

Bilgiç, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Göç Süreci ve Mülteciler Açısından Küresel ve Ulusal Düzlemde Türkiye Vizyonu" çalıştayının açılış konuşmasında, göç kavramının Türkiye'nin her zaman gündeminde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Suriye krizinin mağdurlarına ilk günden beri elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Bilgiç, ülke olarak bu süreçte "açık kapı" politikasını uyguladıklarını aktardı.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi konumundadır. İlgili devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri, bütün imkanlarla Suriyeli sığınmacılara yeni hayat sunmaktadır. Son dönemde Suriyeli mültecilerle ilgili kasıtlı veya farkında olmadan yapılan dezenformasyon ve dışlayıcı söylemler var. Bu tutumu son dönemde Avrupa'da yükselişe geçen ırkçı yaklaşımın fikirsel uzantısı olarak değerlendiriyorum. Savaşın içerisinden kaçıp, bize sığınmış insanlar üzerinden siyasi argümanlar üretmek üzere yapılan bu değerlendirmeleri hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir."

Misafirperverlik çalışmalarının koordineli bir şekilde yapıldığını belirten Bilgiç, Türkiye'nin göç dalgasını başarıyla yönettiği vurguladı.

Bilgiç'in konuşmasının ardından AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun moderatörlüğünü yaptığı çalıştaya geçildi.

- "Alnımız ak, başımız dik"

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, göçün hem dünyanın hem de Türkiye'nin önemli gündem maddesi olduğuna dikkati çekti.

Göç konusunda bütün ülkelerin belli gayretler göstermesi gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Bugüne kadar göçle ilgili olarak ulusal ve uluslararası hukuka, en önemlisi de vicdana aykırı hiçbir iş yapmadık. Bu sebeple alnımız ak, başımız dik." diye konuştu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise AFAD olarak göç yönetiminde ciddi görevler üstlendiklerine dikkati çekerek, "Biz AFAD olarak kamp kuruyoruz. Eğitim, sağlık hizmetleri veriyoruz. Dünya Türkiye'nin hizmetlerini takdir ediyor. Biz 'Takdir etmeyi bırakın, gelin bu yükü beraber çekelim.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da Kızılay'ın uzun süreden beri evrensel değerler ölçeğinde hizmet verdiğini, güzel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Çalıştay, yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çalıştay göç ısparta SDÜ

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