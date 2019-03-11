TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Bugün Türkiye dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi konumundadır. İlgili devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri, bütün imkanlarla Suriyeli sığınmacılara yeni hayat sunmaktadır." dedi.

Bilgiç, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Göç Süreci ve Mülteciler Açısından Küresel ve Ulusal Düzlemde Türkiye Vizyonu" çalıştayının açılış konuşmasında, göç kavramının Türkiye'nin her zaman gündeminde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Suriye krizinin mağdurlarına ilk günden beri elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Bilgiç, ülke olarak bu süreçte "açık kapı" politikasını uyguladıklarını aktardı.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi konumundadır. İlgili devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri, bütün imkanlarla Suriyeli sığınmacılara yeni hayat sunmaktadır. Son dönemde Suriyeli mültecilerle ilgili kasıtlı veya farkında olmadan yapılan dezenformasyon ve dışlayıcı söylemler var. Bu tutumu son dönemde Avrupa'da yükselişe geçen ırkçı yaklaşımın fikirsel uzantısı olarak değerlendiriyorum. Savaşın içerisinden kaçıp, bize sığınmış insanlar üzerinden siyasi argümanlar üretmek üzere yapılan bu değerlendirmeleri hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir."