HABER

TBMM bayram öncesi, 'köprü' ve 'bedelli' mesaisi yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, Ramazan Bayramı öncesi 'köprü cezalarının affı' ve 'yeni askerlik sistemi' ile ilgili düzenlemeleri için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, Ramazan Bayramı öncesi 'köprü cezalarının affı' ve 'yeni askerlik sistemi' ile ilgili düzenlemeleri için mesai yapacak.
Pazartesi Genel Kurul'da, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlere af getiren, hurda teşvikini artıran ve maden işletmecileri için destek düzenlemesi de getiren mini ekonomik paket ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Ekonomik paketin ardından, Genel Kurul'da 1111 Sayılı Askeri Kanunu’nda değişiklik öngören yasal düzenleme görüşülecek. Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen yasa teklifinin Ramazan Bayramı öncesi Genel Kurul'da geçirilmesi planlanıyor. İki yasal düzenlemenin, hafta içerisinde görüşmelerinin tamamlanmaması halinde alınan karar gereği Genel Kurul 1 Haziran Cumartesi günü de çalışacak.
KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK
TBMM’de kurulan araştırma komisyonları çalışmalarını sürdürecek. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu'nun yetkililerini dinleyecek. TBMM ALS, SMA ve benzeri hastalıkları araştırma komisyonu da çalışmalarını bu hafta da sürdürecek. Siyasi parti grup toplantılarının da yapılacağı TBMM'de, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Çarşamba günü parlamento muhabirleri ile iftarda buluşacak.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
(Özel) 2600 yıllık tarih halka açılıyor, Gölyazı Göbeklitepe’ye rakip olacak(Özel) 2600 yıllık tarih halka açılıyor, Gölyazı Göbeklitepe’ye rakip olacak
Yatağa bağımlı minik Hasan, fizik tedaviden yoksun kaldıYatağa bağımlı minik Hasan, fizik tedaviden yoksun kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.