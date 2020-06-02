TBMM Bugün Yasama Faaliyetlerine Başlıyor

Bu arada TBMM, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı seçim mevzuatı değişikliği tartışması ve yine MHP'nin yasa teklifi olarak sunduğu sosyal medyada sansür niteliğindeki düzenleme gündemiyle çalışmaya başlıyor.

TBMM Genel Kurulu’nun yanı sıra siyasi partilerin grup toplantılarının da başlayacağı ve milletvekilleri de artık Ankara’da bulunacağı için ziyaretçi konusunda da önlemler alındı. Meclis’teki siyasi parti temsilcilerinden oluşan TBMM İdare Amirliği’nce, 1-30 Haziran tarihleri arasında Meclis kampüsüne ziyaretçi girişi yasaklandı.

Türkiye'de, 1 Haziran’dan itibaren kafe, restaurant ve benzeri mekanların açılması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte TBMM’de de faaliyetlere geçiliyor.

TBMM'de son olarak Corona virüsü salgını gerekçesiyle cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla infaz koşullarını değiştiren yasal düzenleme kabul edilmişti. TBMM Genel Kurulu, 16 Nisan'da çalışmalarına ara vermiş, sadece 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan özel oturum için toplanmıştı.

Seçim mevzuatıyla ilgili TBMM Başkanı AKP’li Mustafa Şentop, geçtigimiz Cuma günkü basın toplantısında, Türkiye’de yeniden seçim sistemiyle ilgili değişiklik yapılmasına ilişkin tartışmaya katıldı ve bu yönde bir hazırlık olabileceğini işaret etmişti.

2011’den bugüne siyasetçi olduğunu ve AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanlığı da yaptığını anımsatan Şentop, temel seçim kanunu olan “Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 1961 tarihli olduğunu hatırlatmıştı. Milletvekili Seçimi Kanunu”nun 1983, Mahalli İdareler Seçimi Kanunu’nun ise 1984 tarihli olduğunu kaydeden Şentop, "Kanunlarda ihtiyaç olan zamanlarda çok değişiklikler yapılmış elbette. Ama bir bütünlüğü yok. Aslında bir hukukçu olarak Türkiye’nin tam anlamıyla tek bir metin halinde tek kod olarak seçim kanunlarını güncelleyerek, derli toplu bir araya getirmesi lazım diye düşünüyorum” demişti.

Siyasi Partiler Kanunu’nda da benzeri şekilde değişiklik olabileceği görüşünü açıklayan Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiş olmasını kast ederek, “Hükümet sistemi değişikliğinden sonra bu temel konuları düzenleyen kanunlarda bir çalışma yapılabilir. Ama bu konu da Meclis Başkanı’nın işi değil. Bunun siyasi partilerce görüşülmesi lazım” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’yle “Cumhur İttifakı” ortağı olması sebebiyle Türkiye’de iktidar ortağı olarak da nitelenen MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Mayıs’taki açıklamasında, seçimler, siyasi partiler, milletvekili ve siyaset etiği gibi alanlarda yasal değişiklikler gerektiği görüşünü dile getirmişti.

