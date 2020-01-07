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  4. TBMM çalışmalarına 3 gün ara verildi! Karar Resmi Gazete'de!

TBMM çalışmalarına 3 gün ara verildi! Karar Resmi Gazete'de!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 03:26 | Son Güncelleme

TBMM'nin çalışmalarına 3 gün süreyle ara vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM çalışmalarına 3 gün ara verildi! Karar Resmi Gazete'de!

Meclis çalışmalarına 7 Ocak Salı gününden başlamak üzere 3 gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 2 Ocak tarihli 41'inci Birleşiminde karar verildi. (AA)

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