TBMM çalışmalarına 3 gün ara verildi! Karar Resmi Gazete'de!

Meclis \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 7 Ocak Sal\u0131 g\u00fcn\u00fcnden ba\u015flamak \u00fczere 3 g\u00fcn s\u00fcreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 2 Ocak tarihli 41'inci Birle\u015fiminde karar verildi. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fc modelden \u015fok itiraf: 10 y\u0131l \u00f6nce...\u2018Dur\u2019 ikaz\u0131na uymayan plakas\u0131z motosiklet 5 kilometre sonunda yakaland\u0131ABD n\u00fckleer bombard\u0131man u\u00e7a\u011f\u0131 sevk etmeye haz\u0131rlan\u0131yor iddias\u0131!
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