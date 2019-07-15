TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu! Erdoğan da katıldı

TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz özel gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturuma katılmak üzere Meclis'e geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop özel oturumu açış konuşmasında şunları söyledi:

Sözlerimin başına bu hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimiz o geceki fedakarlıkları ve vatanperverlikleri asla unutmayacaktır. Planlayıcılarını, uygulayıcılarını ve gayesini çok iyi bildiğimiz darbe girişimi ait olduğu geleneğin diğer örnekleri gibi doğrudan doğruya milletimizi ve istiklalimizi hedef almıştır.

Bu yüce ve Gazi Meclis’te toplanmamız büyük önem taşımaktadır. Hepimizin farkında olması gereken husus, darbelerin ve darbe girişimlerinin sadece iktidarı değil, topyekûn ülkemizi hedef aldığıdır. En ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkartmamalıyız.

Türkiye 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Bu örgütün hangi uluslararası alanlara hizmet ettiği açıktır. Terörün küreselleştiği zamanda FETÖ’nün her ülke için bir tehdit olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye’nin yaşadığı ve 15 Temmuz’da zirveye çıkan tecrübeyi her dost ülkeyle paylaşıyoruz.