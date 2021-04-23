TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı konuşmada "Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir" dedi.

Şentop, "Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir. Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir" ifadelerini kullandı.

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