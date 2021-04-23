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TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

23.04.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı konuşmada "Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir" dedi.

Şentop, "Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir. Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Şentop

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