TBMM'de ahıra çevirdiklerini duyurmuştu! Sinan Oğan 7 yıl sonra aynı yerde

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinan Oğan şu ifadeleri kullandı:

"26 Şubat 2014 tarihinde TBMM’de konuşma yapmış ve Ermenilerin Ağdam Cuma Camii’ni ahıra çevirdiklerini açıklamıştık. Bugün Ağdam’dayız, Cuma Camii’nde şehitlerimize Fatiha okumak nasip oldu. Rabbime şükürler olsun, Şehitlerimize rahmet olsun…"

26 Şubat 2014 tarihinde TBMM’de konuşma yapmış ve Ermenilerin Ağdam Cuma Camii’ni ahıra çevirdiklerini açıklamıştık. Bugün Ağdam’dayız, Cuma Camii’nde şehitlerimize Fatiha okumak nasip oldu. Rabbime şükürler olsun, Şehitlerimize rahmet olsun… pic.twitter.com/SgkPX0O1x1 — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) September 28, 2021



