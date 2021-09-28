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  4. TBMM'de ahıra çevirdiklerini duyurmuştu! Sinan Oğan 7 yıl sonra aynı yerde

TBMM'de ahıra çevirdiklerini duyurmuştu! Sinan Oğan 7 yıl sonra aynı yerde

28.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi Sinan Oğan sosyal medya hesabından Ağdam'daki Cuma Camii’ni ziyaretiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Oğan paylaşımında 2014 yılında TBMM'de yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Ağdam’dayız, Cuma Camii’nde şehitlerimize Fatiha okumak nasip oldu. Rabbime şükürler olsun, Şehitlerimize rahmet olsun…" ifadelerini kullandı.

TBMM'de ahıra çevirdiklerini duyurmuştu! Sinan Oğan 7 yıl sonra aynı yerde

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinan Oğan şu ifadeleri kullandı:

"26 Şubat 2014 tarihinde TBMM’de konuşma yapmış ve Ermenilerin Ağdam Cuma Camii’ni ahıra çevirdiklerini açıklamıştık. Bugün Ağdam’dayız, Cuma Camii’nde şehitlerimize Fatiha okumak nasip oldu. Rabbime şükürler olsun, Şehitlerimize rahmet olsun…"


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