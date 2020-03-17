TBMM'de, Almanya dönüşü '14 gün' kuralına uymayan vekile tepki

Beştaş'ın eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan cevap verdi. Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanların her konuyla ilgili toplumu bilgilendirdiğini belirterek, "O kadar bilgilendirmektedir ki; bakınız her vatandaşımızın karantina süresine uyması, hem yasanın ve özellikle de Meclis'te görev yapan milletvekillerimizin üzerine düşen vazifedir. Bu anlamda, yeni göreve başlayan Sayın Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a başarılar diliyorum. Ancak sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Mart'ta zannediyorum Almanya'dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir. Bu noktada hassasiyet beklediğimizi de ifade ediyoruz. Kendilerinin de aynı hassasiyete riayet edecekleri konusunda şüphemiz yoktur" dedi.

Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın perşembe günü Meclis'i koronavirüs tedbirleri konusunda bilgilendireceğini de duyurdu.

'HAVAALANINDA GEREKLİ KONTROL YAPILDI'

HDP'li Beştaş ise, "Benim sağlık durumum ya da nasıl olduğum konusunda, 82 milyona sanki hastaymışım gibi bir açıklama yapmasını çok talihsiz buluyorum. Ben Almanya'ya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle gittim, doğru. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım" diye konuştu.

"MİLLETVEKİLLERİ, SAĞLIK TEDBİRLERİ KONUSUNDA İSTİSTA DEĞİLDİRLER"

Öte yandan, Beştaş'ın 8 Mart'ta Almanya'da katıldığı programa ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaştığı görüldü. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, Danış'ın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya'da bir programa katılması sonrası TBMM Genel Kurul çalışmalarına iştirak ettiğini savunarak şunları kaydetti: