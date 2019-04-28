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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Meclis, yerel seçim nedeniyle verilen iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına başlayacak.

TBMM'de bu hafta

TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren teklifler görüşülecek.

TBMM, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim nedeniyle verdiği iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına tekrar başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü ara verdiği çalışmalarına 30 Nisan Salı günü başlıyor.

Meclisin bu haftaki gündeminde uluslararası anlaşmalar bulunuyor. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri, Genel Kurulda görüşülecek.

Genel Kurul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü çalışmalarına ara verecek.

Kaynak: AA

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TBMM meclis

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