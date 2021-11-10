TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 Yılı Bütçesi görüşmeleri sürüyor.

Grubu adına söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, şiddet gören kadınları gündeme getirerek, "Sayın Bakan, şiddet gören, öldürülen kadınlardan artık sorumlusunuz. Daha dün Bartın'da gencecik bir kadın öldürüldü. 'Algı değişikliği' diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız, uygulansaydı belki yaşardı. Yarın CEDAW'dan çıkmayacağınız ne malum" dedi.

"KADINLARIN YAŞAMASI İÇİN ALGINIZI DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR"

Bankoğolu devamında, "Biz kadınların yaşaması için sizin algınızı değiştirmemiz gerekiyor. Kravat takılmasının iyi hal olmasını önlemek gerekiyor. Kadınlar için Bakanlığınızın yapması gereken çok fazla şey var ve bu bütçeyle bu nasıl yapılır gerçekten bilmiyorum. Büyük şehirlerde ŞÖNİM'lerin (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) artması gerekiyor. Kadın konukevi sayısının artırılması gerekiyor. Belediyeler konukevi açma zorunlulukları var. Açılmışları denetlemeniz gerekiyor. Alo 183 hattının yaygınlaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TALİMAT ALMIŞSINIZ"

Pandemi sürecinde evde kadına yönelik şiddetin arttığını dile getiren Bankoğlu, "Kooperatif fikriniz var güzel ama şimdi 2020 faaliyet raporunuza bakıyorum, kooperatif ödeneğinin beşte dördünü kesmiş bakanlığınız. Geriye 56 bin kalmış. Kusura bakmayın ama bu parayla ikinci el şahin bile satın alınamaz. Siz kadın kooperatiflerine nasıl katkı sunacaksınız, ben anlamadım. Talimat almışsınız galiba Sayın Bakan, geçen hafta Emine Erdoğan'dan. Siz bu devletin Aile Bakanısınız. Cumhurbaşkanı ailesinin hizmetkarı değilsiniz. Lütfen kusura bakmayın" diye konuştu.

Bankoğlu'nun sözlerine yanıt veren Bakan Derya Yanık, "Bu çok ayıp, terbiyesiz" dedi. Bankoğlu ise "Sayın Bakan, bana terbiyesiz mi dediniz. Ben hakkınızdaki algıyı paylaştım. Bu söylediğinizi size iade ediyorum" ifadesini kullandı.

Bankdoğlu'nun sözlerine AK Parti'li milletvekillerinden de tepki geldi. AK Parti ve CHP’li milletvekilleri arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. (DHA)



