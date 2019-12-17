TBMM'de CHP ile MHP arasında '15 Temmuz' tartışması

Akçay, Özel'e, "Söylediğim bir cümlenin Cumhuriyet Halk Partisini sanki diken batmış gibi hoplatacağını doğrusu tahmin etmemiştim. Demek ki bir yaraya parmak basmışız." karşılığını verdi.

Özel, "Bir darbenin mağduru ya da muhatabı olmanız bir başka darbenin faili olduğunuz gerçeğini ortadan kaldırmaz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "20 Temmuz sivil darbesi" ve "OHAL darbesi" ile 15 Temmuz'un peşi sıra ilişkilendirilmesinde şaşılacak bir durum olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini değil de 20 Temmuz'u 'asıl darbe' olarak nitelendirmek FETÖ ağzıdır ve talihsiz bir ifadedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

"Asıl darbe 20 Temmuz." diyenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dile getiren Akçay, "15 Temmuz'a 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyen ve bunu söylemekte ısrar eden kendileri. Bu konuda Özgür Özel ve bahsettiği arkadaşlarıyla genel başkanları arasında bir makas açıklığı vardır. Çünkü Sayın Özgür Özel, '15 Temmuz darbe girişimi bir kontrollü darbe değildir, basbayağı darbedir, tiyatro değildir.' diyen bir arkadaşımız. Kendisini bu sözleri nedeniyle de takdir ederim, etmişimdir ama genel başkanları ayrı kanaatte." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel de CHP'li hiçbir yöneticinin darbeye "tiyatro" demediğini, diyemeyeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ ELE GEÇİRECEKLERDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Darbe girişimini durduramamış olsaydık Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey kalmayacaktı, ele geçireceklerdi." dedi.

Zengin, "Darbe girişiminden sonra yere batırdığınız ve hiçbir şekilde destek vermediğiniz olağanüstü halin, Anayasal anlamda bize verdiği yetkilerle kamunun içindeki FETÖ'cüleri temizleme imkanına sahip olduk." diye konuştu.