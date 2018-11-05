TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'

Tartışma, İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, bakanlığının icraatlarını 1.5 saat boyunca komisyonda anlatan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a, “Milletin parasıyla yaptığınız işler için size minnet duyup teşekkür etmemizi mi istiyorsunuz?” sözleriyle başladı. AK Parti'nin milletin parasıyla zaten yapmak zorunda olduğu işleri anlatmak için bir de yüz binlerce lira harcayıp reklam verdiğini belirten Yılmaz, “Bunlar haram işler, öyle bir hava veriliyor ki sanki toplanan vergilerle Şeysel Adalarına tatile gidebilecekken vatandaşa yol, köprü yapmışsınız” dedi.

“ATATÜRK'TEN RAHATSIZ MISIN?”

Yılmaz'a tepki gösteren AK Parti'li Çelebi, “Sen Atatürk büstünü cebinden mi yaptın?” diye çıkıştı. Çelebi'nin bu sözleri CHP sıralarından büyük tepki aldı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Atatürk büstünden rahatsız mı oldun? Sözünü geri al. Atatürk'ten rahatsız olamazsın. Başka bir örnek ver, Atatürk büstünü karıştırma” diyerek sert çıktı.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu da, “Atatürk'ü, camiyi siyasetten çıkarın” derken, AK Parti'li, Çelebi CHP'li Arı'ya, “Beni dinler misin?” dedi. Arı, “Dinlemiyorum” karşılığını verince Çelebi, “Dinlemiyorsan çık dışarı. Oturmuşsun nağme yapıyorsun. Bu hizmettir be” diye bağırdı. Arı da “Sen çık dışarıya, kim oluyorsun da bana ‘Çık dışarı' diyorsun? Haddini bil” dedi.

“LARGACTİL VURDURUN”

Araya giren ve aynı zamanda psikiyatrist olan CHP'li Bekaroğlu, Çelebi'yi kastederek, “Bu arkadaşı götürün, bir Largactil (Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç) vurdurun” dedi. CHP'li Burcu Köksal da “Kabadayılık mı, milletvekilliği mi, bu nasıl bir üslup?” diye tepki gösterdi. Daha sonra Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç milletvekillerini sakinleştirdi.

