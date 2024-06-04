TBMM'de DEM Partili milletvekilleri kürsüyü işgal etti! Genel Kurul'da kavga çıktı

TBMM Genel Kurulunda, DEM Parti grup önerisi görüşmeleri sırasında milletvekilleri kürsüyü işgal etti. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasını eleştirdi ve konuşmasının sonuna doğru diğer DEM Partili milletvekilleri de kürsüye geldi.

MECLİS'TE ORTALIK KARIŞTI

Hakkari Milletvekili Parlak'ın ardından, 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı dövizleri ellerinde taşıyan DEM Parti milletvekilleri kürsüyü işgal etti.



Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarılarına rağmen vekiller kürsüyü terk etmedi. Bunun üzerine birleşime 10 dakika ara verildi.

Bazı milletvekillerinin DEM Partililere tepki göstermesinin ardından kavga çıktı.

BİRLEŞİME YENİDEN ARA VERİLDİ

Birleşime verilen aranın ardından oturumu yeniden açan Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerini yerlerine geçmesi çağrısında bulundu. Karaca, milletvekillerinin yerine geçmemesi üzerine Grup Başkanvekilleri ve Meclis İdare Amirleri ile görüşmek için çağrı yaparak birleşime yeniden ara verdi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





