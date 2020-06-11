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TBMM'de 'Deniz Baykal' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda 'Deniz Baykal' tartışması yaşandı. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı sırasında çıkan kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise CHP milletvekillerinin neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sorguladı.

TBMM'de 'Deniz Baykal' tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba söz aldı ve AK Parti milletvekillerinin ‘FETÖ’ bağlantılarının olduğunu iddia etti.

'NEDEN HARCADINIZ?'

Ağbaba, Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı sırasında çıkan kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu sözlerine ekledi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Deniz Baykal’ın genel başkanlığı sırasında çıkan kasetin FETÖ tarafından düzenlediğini belirten CHP milletvekillerine neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sordu.

Kaynak: İHA

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