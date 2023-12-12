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TBMM'de dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Mustafa Sarıgül ve Ali Öztunç ile bir araya geldi

12.12.2023 06:55 | Son Güncelleme:
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TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bütçe görüşmelerine ara verildiği sırada MHP kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'yi Sarıgül'ün dışında CHP'li Ali Öztunç da ziyaret etti.

TBMM'de dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Mustafa Sarıgül ve Ali Öztunç ile bir araya geldi

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Meclis'te grubu olan siyasi partilere 1'er saatlik konuşma süresi verildi. Sıralama sandalye sayısı en az olandan en fazla olana şeklinde yapıldı.

AK PARTİ SIRALARI BOŞ KALDI

Siyasiler açıklama yaparken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepkiliydi. Tepkinin sebebi bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti sandalyelerinin boş kalması oldu. Başarır "Bu boş sıralar bu Meclis'e yakışmıyor. Muhalefete de bir kez daha altını çiziyorum. Saygısızlık oluyor" dedi.

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BAHÇELİ'YE SÜRPRİZ ZİYTARET

Sözcü TV'nin haberine göre Genel Kurul çalışmalarına ara verildiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste MHP grubu ile birlikteydi. Bahçeli'nin sürpriz bir ziyaretçisi vardı. CHP'li Mustafa Sarıgül, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bir süre konuştular ardından Bahçeli, Sarıgül'e bisküvi ikram etti.

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ALİ ÖZTUNÇ DA BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Bahçeli'yi ziyaret eden tek isim Sarıgül olmadı. Yine CHP'li bir isim, Ali Öztunç o da Bahçeli ile kısa süre sohbet etti.

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