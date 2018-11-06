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TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti grubunun oy birliğiyle yeni bir araştırma komisyonu kuruldu.

Meclis Genel Kurulu'nda, grubu bulunan siyasi partilerin down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için verilen ortak önerge görüşüldü. Önergeyle ilgili milletvekillerinin konuşmalarının ardından oylama yapıldı. Oylama sonucu down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM meclis Down Sendromu otizm Komisyon

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