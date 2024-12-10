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  4. TBMM'de gergin anlar! Bakan Fidan'ın DEM Partililere tepkisi gündem oldu

TBMM'de gergin anlar! Bakan Fidan'ın DEM Partililere tepkisi gündem oldu

10.12.2024 23:27
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.12.2024 23:27
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, konuşması sırasında kendi sıralarından açıklama yapan DEM Partililere tepki gösterdi. Bakan Fidan "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret!" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'deki açıklamalarda bulundu. "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" diyen Fidan "İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

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DEM PARTİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Fidan TBMM'de hitap ederken DEM Parti sıralarından gelen açıklamalara tepki gösterdi:

"Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret! Suriye'nin tamamına bakın! Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var, birçok unsur var."

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan tbmm DEM Parti
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