TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM Genel Kurulu, 27'nci dönem 3'üncü yasama yılının ilk toplantısını yaptı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, '50+1' ile ilgili sözleri AK Partili milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Özel, "Dünden bu yana iktidar partisinde şu var; 'Teklif getirin, bu yüce çatı görüşsün'. '50+1 olmadı, beyefendiler uzun atlama atlayamıyor, çıtayı indirin 40'a'. Kardeşim, 40 versek yarın 30 da sizi kurtarmaz. Yolcudur abbas, bağlasan durmaz. Anayasa değişikliği toplumsal mutabakat metnidir, CHP'nin AKP'ye sunacağı bir metin değildir. Önerimiz, 16 Nisanı geri alan, 12 Eylül'le hesaplaşan, darbe hukukunun tortularını ortadan kaldıran, 15 Nisan'dakinden de iyi, bütün dünyadaki en iyi örneklerini aşma hedefinde olan demokratik bir parlamenter sistemdir" dedi.

'BİZ ÖNERİ VERİN DEMİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Biz CHP'ye, 'AK Parti'ye bir öneri verin' demiyoruz. Sıra geldiği zaman burası milletin evi, burası millî iradenin tecelli ettiği yer, tecelligâhı. Yüzde 50+1'le alakalı da bir tartışmamız söz konusu değil. Şimdi, buradaki mesele şu; Kendileri sanki 50+1'i bulmuşlar da 60'a gelmişler, 60'ı bulmuşlar, konuşuyorlar. Dolayısıyla benim tavsiyem, böyle beylik beylik, büyük büyük laflar etmeyin, sonra, seçim bittikten sonra burada mahcup oluyorsunuz. Buna düşmeyin Sayın Özel. Biz CHP'ye 'bize bir teklif falan gönderin' demiyoruz" dedi.