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TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 18:56 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ile AK Parti arasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 olan oy oranının yüzde 40'a düşürülmesi tartışması yaşandı.

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM Genel Kurulu, 27'nci dönem 3'üncü yasama yılının ilk toplantısını yaptı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, '50+1' ile ilgili sözleri AK Partili milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Özel, "Dünden bu yana iktidar partisinde şu var; 'Teklif getirin, bu yüce çatı görüşsün'. '50+1 olmadı, beyefendiler uzun atlama atlayamıyor, çıtayı indirin 40'a'. Kardeşim, 40 versek yarın 30 da sizi kurtarmaz. Yolcudur abbas, bağlasan durmaz. Anayasa değişikliği toplumsal mutabakat metnidir, CHP'nin AKP'ye sunacağı bir metin değildir. Önerimiz, 16 Nisanı geri alan, 12 Eylül'le hesaplaşan, darbe hukukunun tortularını ortadan kaldıran, 15 Nisan'dakinden de iyi, bütün dünyadaki en iyi örneklerini aşma hedefinde olan demokratik bir parlamenter sistemdir" dedi.

'BİZ ÖNERİ VERİN DEMİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Biz CHP'ye, 'AK Parti'ye bir öneri verin' demiyoruz. Sıra geldiği zaman burası milletin evi, burası millî iradenin tecelli ettiği yer, tecelligâhı. Yüzde 50+1'le alakalı da bir tartışmamız söz konusu değil. Şimdi, buradaki mesele şu; Kendileri sanki 50+1'i bulmuşlar da 60'a gelmişler, 60'ı bulmuşlar, konuşuyorlar. Dolayısıyla benim tavsiyem, böyle beylik beylik, büyük büyük laflar etmeyin, sonra, seçim bittikten sonra burada mahcup oluyorsunuz. Buna düşmeyin Sayın Özel. Biz CHP'ye 'bize bir teklif falan gönderin' demiyoruz" dedi.

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklamasıMeclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

ZAM TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu’nda, son yapılan zamlar da tartışma konusu oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, son bir yılda elektriğe yüzde 60, doğal gaza yüzde 52, akaryakıta yüzde 30, gıdaya yüzde 50, beyaz ete yüzde 40, süte yüzde 50 zam yapıldığını söyledi. Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomimiz yara almaya, milletimiz derinden sarsılmaya devam ediyor. İki gün önce elektriğe yüzde 14,9'luk zamdan sonra, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaz fiyatlarına da 27 kuruş zam yapılmıştır. Hâl böyleyken, memura ve emekliye yüzde 5, işçiye ise yüzde 4 zam yapılmıştır. Artan enflasyona rağmen işçiye, memura ve emekliye yapılan zamlarla birlikte milletimizin alım gücü iyice azalmış, geçim darlığı şiddetle artmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yıllık harcama tutarının 53 milyon lira olduğu, yabancı danışman giderlerinin 10 milyon lirayı bulduğu, ofis ve hediyelik eşyalara 237 bin, reklam giderlerine ise 2 milyon 679 bin lira harcanırken milletimizin bu düşük zamlarla dara sokulmasını yerinde bulmuyoruz ve İYİ Parti olarak da asla kabul etmiyoruz." (DHA)

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TBMM ak parti CHP 50+1 tartışması

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