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TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, bölgedeki operasyonları "işgal" olarak nitelendirince tartışma çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne işgalinden bahsediyorsunuz. Hangi ülkede yaşıyorsunuz" tepkisini gösterdi.

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında, HDP'li milletvekilleriyle AK Partili'li milletvekilleri arasında zaman zaman karşılıklı laf atmalar yaşandı.

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın konuşmasında, Afrin ile ilgili "işgal" kelimesini kullanmasına İçişleri Bakan Soylu tepki gösterdi.

Daha önceki konuşmalar sırasında da "muhalifleri öldürdünüz" denildiğini anımsatan Soylu, "Böyle bir ifade kullanamazsınız. Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın burada." dedi.

HDP'li Günay, Soylu'ya, "Bana parmak sallama, tehdit mi ediyorsun beni? Ben yasamayım. Neyi nasıl söyleyeceğimizi bilecek durumdayız." karşılığını verdi.

Soylu'nun da "Buraya provokatör olarak gelmişsin." dediği Günay, "Bana bunu söyleyemezsin" diye konuştu.

Soylu, "Şehit veren, gazileri olan bir İçişleri Bakanı olarak söylerim. Bu ülkenin bir ferdi olarak derim. Millete saygılı olun. 'Muhalifleri öldürdünüz, işgal' diyeceksiniz... Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz. Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?" dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine, birleşime ara verildi. AA

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Süleyman Soylu TBMM tbmm kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya şöyle saçı gür bir adam bulamadılarmı, bu ne keltoş adamları bakan yapıp göz zevkimizi bozuyorlar.
Sayın soylu adamsın eğer geri kalan vekiller adamsa hdp li vekillerin vekillikleri düşürülür. acaba chp li solcu olarak kendini nitelendiren şahıslar hdp li vekilin işgal sözüne ne cevap verirler veya bu kelime hpy bakış açılarını değiştirirmi!? sanmıyorum ama yinede belki vatan bilinci olanlar vardır aralarında.!
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