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TBMM'de gerginlik! CHP'li Şener'in Erdoğan'la ilgili örnek verdiği film olay oldu

04.11.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile CHP'li vekiller arasında gerginlik yaşandı. CHP'li Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, bir diktatörün ölümünü anlatan "Viva Zapata" adlı filmle örnek vermesine tepki gösteren Varank CHP'li isimleri ayağa kaldırdı. Daha sonra ise Cihangir İslam'ın "Sen FETÖ'nün hesabını ver" sözlerine, "Ben ailemden şehit verdim" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir diktatörün ölümünü konu alan "Viva Zapata" adlı filmin kesitlerinden örnek vermesine tepki gösterdi.

Şener'in konuşmasında "AK Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırdıklarını ifade ettiğini" anımsatan Varank, şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZLA İLGİLİ ÇOK ÇİRKİN HASTAG'LER AÇILDI"

"Çok çirkin kampanyanın döndüğü şu iki günde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtag'ler açıldı. Öldüğüyle ilgili ifadeler kullanıldı, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin açıkçası özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasındaki hikayeyi hatırlasaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı."

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Bakan Varank'ın sözlerine bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" deyip masalara vurarak tepki gösterdi.

TBMM'de gerginlik! CHP milletvekilleri Bakan Varank'ın oturduğu yere yürüdüTBMM'de gerginlik! CHP milletvekilleri Bakan Varank'ın oturduğu yere yürüdü

"KILIÇDAROĞLU İLE ADININ ANILMASINI İSTEMİYOR"

Bunun üzerine Bakan Varank, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda onu anıyoruz. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim." diye konuştu.

VARANK'IN OLDUĞU MASANIN ÖNÜNE GİTTİLER

Tepkilerini tekrar masalara vurarak devam ettiren CHP'li milletvekilleri bu defa da Bakan Varank’ın konuşma yaptığı masanın önüne giderek, Varank'tan özür dilemesini talep etti.

CİHANGİR İSLAM'A FETÖ YANITI: AİLEMDEN ŞEHİT VERDİM

CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" demesi üzerine de Varank, "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kargaşa, AK Parti milletvekillerinin araya girmesiyle bir süre daha devam etti. Tartışmalar sonrası CHP'li milletvekillerinin yerine oturmasıyla görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

(Kaynak: AA)

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Cihangir İslam Mustafa Varank
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