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TBMM'de gerginlik hat safhaya çıktı: Sana soruyorum hadsiz atanmış

07.12.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik "Sana soruyorum hadsiz atanmış" ifadesi üzerine tartışma yaşandı.

TBMM'de gerginlik hat safhaya çıktı: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul'da, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

Oktay'ın konuşmasının ardından sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konuşması, genel yarattığı hissiyatla da eleştirdiğimiz bu yeni sistemin bütün sıkıntılarını ortaya döker nitelikteydi." dedi.

Eleştiriler ve cevapların olabileceğini söyleyen Özel, "Bu sistem; Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, İsmet Yılmaz ve Mahir Ünal'a siyaset alanını daraltırken ki her birinin arkasında milletten aldığı oylar var; yetkisini bir dolmakalemdeki mürekkepten alan, belki de bu akşam görevinden affedilebilecek bir atanmışa böylesine bir siyaset alanı açması sistemin başlıca sorunudur." ifadesini kullandı.

"CESARETİNİZ, GÜVENİNİZ VARSA GETİRİN MİLLETİN ÖNÜNE SANDIĞI"

Oktay'ın sözlerine yönelik eleştirilerde bulunan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Oktay, 'Millet hareket çekecek.' diyorsun ya cesaretiniz, kendinize güveniniz varsa getirin milletin önüne sandığı, millet hareketi kime çekecekmiş görün.

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"SANA SORUYORUM HADSİZ ATANMIŞ"

Her yerde sordum, bir kez de burada soruyorum; sizin yerinize manşet atan, günü gelirse küfreden, hedef gösteren gazeteniz 6 farklı zamanda 'şerefsiz bunlar', 'darbenin finansörü 15 milyarla Birleşik Arap Emirlikleri' dedi. Bu adam, aynı adam. Geldi, vermedi ama vereceğini söyleyip 10 milyar doları gösterdi. Sizi dolarla terbiye etti. Bu işin bir tarifesi varsa sana soruyorum hadsiz atanmış, FETÖ'nün Türkiye'ye gelmesinin tarifesi nedir?"

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise CHP Grup Başkanvekili Özel'e, kullandığı ifadeleri iade ettiğini söyledi.

Özel'in sözlerinin, "milletin iradesini temsil eden, Meclis'in mehabetine uygun olmayan, İçtüzüğe aykırı, çirkin bir dil" olduğunu belirten Ünal, "Genel Başkanı'nız orada oturan saygın, bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın atadığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na, 'oradakiler' diyecek, hakaret edecek; onların cevap verme hakkı olmayacak öyle mi? Size mübah olanlar, onlara günah olacak öyle mi? Öyle bir şey yok." dedi.

"SİZİ SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

CHP'li Özel'in ifadelerinin, haddi aştığını dile getiren Ünal, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın cevap verme hakkı en doğal hakkıdır. Cevap verme esnasında da saygı sınırlarını aşmamıştır. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Bu yüzden burada söz hakkı olan bakan veya milletvekiline neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini dikte edemezsiniz. Meclis kürsüsünde sizin hangi haklarınız varsa orada yemin eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da aynı hakları vardır. Sizi saygılı olmaya davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Özel'e, "Kim olursa olsun burada hakaret hakkı yok." tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Meclis'te Anayasa ve İçtüzük gereği bulunduğunu belirten Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konuşması kendi talebiyle veya arzusuyla olmuş bir şey değil. Anayasa ve İçtüzük'e göre konuşma hakkı tanınmış. Dolayısıyla burada hiçbir milletvekili arkadaşımızın bir başkasına hakaret etme hakkı yoktur." dedi.

"SİYASETTE 'HADSİZ' İFADESİNİ HAKARET ALAN SİYASETİ BIRAKACAK"

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Siyasette 'hadsiz' ifadesini hakaret alan siyaseti bırakacak. 'Hadsiz', bir eleştiridir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla muhalefetle bu kadar ağır polemik yapan insan da muhalefetin bu orta dozdaki eleştirilerine tahammül edecek." diye konuştu.

"SAVUNACAKSANIZ MECLİS'İ SAVUNACAKSINIZ"

Altay'ın, TBMM Başkanı Şentop'a, "Meclis Başkanı olarak siz atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı savunmayacaksınız. Savunacaksınız Meclis'i savunacaksınız." demesi üzerine tartışma çıktı.

"SANA MI SORACAĞIM BEN NE KONUŞACAĞIMI?"

TBMM Başkanı Şentop, Altay'a, "Meclis İçtüzüğünde 'Temiz bir dil kullanılır' diyor. Bununla ilgili ben ikaz ederken, burada Meclis'i, İçtüzüğü savunuyorum. Sen mi tayin edeceksin benim ne söyleyeceğimi? Sana mı soracağım ben ne konuşacağımı? Hadi oradan." karşılığını verdi.

"BİR KASETLE GELMEDİK"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine cevap verdi. Oktay, "Hadsiz" ifadesini, Özel'e iade ettiğini söyledi. Oktay, Anayasa'ya uygun olarak TBMM'de bulunduklarını vurgulayarak, "Bir kasetle gelmedik." ifadesini kullandı.

Bu arada Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz de bütçe üzerinde şahsı adına bir konuşma yaptı. Aydeniz, ekonominin, "savaş bütçesi"ne kurban edildiğini öne sürdü.

Daha sonra 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerindeki müzakereler tamamlandı, maddelerine geçilmesi oylanarak kabul edildi. (AA)

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Özgür Özel Fuat Oktay
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