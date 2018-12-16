TBMM'de gerginlik! Soylu ile HDP'li vekiller...

TBMM Genel Kurulu'nda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Bütçe görüşmeleri üzerine, grubu adına söz alan HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 'Cumartesi Anneleri' ile ilgili eleştirdi. Oruç, "Cumartesi Anneleri'ne karşı davranışlarınız; 'Cumartesi Anneleri'ni adeta saçından, tülbendinden sürükleyerek, gözaltına aldınız. Bununla da yetinmediniz Sayın Bakan, sizler Arjantin'deki darbecilerin bile yapmadığı gibi analarımıza 'paçoz' dediniz. Bununla da yetinmediniz, Sayın Eş Başkanımız Pervin Buldan'ı tehdit ettiniz ve yine bu iktidar döneminde kadınlara yönelik şiddet hızla artmış durumdadır; yüzde bin 400 oranında şiddet artmış durumdadır" dedi.

'PAÇOZ, DİYE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE DEDİM'

İçişleri Bakanı Soylu da HDP'li Oruç'un iddialarına yanıt verdi. 'Cumartesi Anneleri' konusunda HDP'nin, Kandil'den mesaj aldığını kaydeden Bakan Soylu, "Siz 'Cumartesi Anneleri' meselesine sahip çıkmazsanız Türkiye'deki direnişi artıramayız" diye talimat geldiğini söyledi. Soylu, "Anneleri istismar ederek, bir terör örgütü provasına döndürmek isteyenlere devletin müsaade etmesini kimse beklemesin. Yalan söyleyen ben değilim, yalan söyleyen sizsiniz. Çünkü ben 'Cumartesi Anneleri'ne 'paçoz' diye bir söz söylemedim, o siyasi kolu olduğunuz PKK terör örgütüne 'paçoz' dedim" diye konuştu.