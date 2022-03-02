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TBMM'de 'Gizli Oturum' nasıl yapılıyor?

02.03.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun TBMM’de Ukrayna'daki duruma ilişkin bilgilendirmesi “gizli oturum” kapsamında yapılıyor. Gizli oturum tutanakları en az on yıl boyunca kamuoyuna açıklanamıyor ve oturumda yapılan tüm konuşmalar devlet sırrı olarak kabul ediliyor.

TBMM'de 'Gizli Oturum' nasıl yapılıyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun TBMM’de Ukrayna'daki duruma ilişkin bilgilendirmesi “gizli oturum” kapsamında yapılıyor. Bu durumda gizli oturum tutanağının en az on yıl boyunca kamuoyuna açıklanmaması hükmü geçerli olacak.

TBMM'DE “GİZLİ OTURUM” NASIL YAPILIYOR?

- TBMM Genel Kurulu’nda gizli oturum yapılması durumunda oturum tutanağını yeminli stenograflar tutuyor.

- Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapıyor.

- Oturum bitince ilgili tutanak metni bir zarf içerisinde katip üyeler tarafından mumla mühürleniyor ve TBMM gizli evrak arşivine kaldırılıyor.

- Oturumda tüm konuşmalar devlet sırrı olarak kabul ediliyor.

- Bu nedenle milletvekilleri konuyla ilgili açıklama yapamıyor.

- Gizli görüşme tutanağı 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor.

- Bu süre bitiminde ise o günkü TBMM yapısında grubu olan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine arşivdeki gizli tutanak, TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamayla kamuoyuna açılabiliyor.

TBMM'DE EN SON GİZLİ OTURUM NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

TBMM’de en son 28 Şubat 2020’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’te 34 can kaybı vermesinin ardından 3 Mart 2020’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine sunumlarını gizli oturumda yapmıştı.

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