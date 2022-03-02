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TBMM'de gizli Ukrayna oturumu! Devlet sırrı kabul edilecek, vekillerin konuşması da yasak

02.03.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre TBMM'de hareketli saatler yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı dolayısıyla Meclis'te gizli oturum kararı alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağı toplantıda konuşulanlar ise devlet sırrı sayılacak. Ayrıca vekillerin de toplantıya ilişkin açıklama yapması yasak olacak.

TBMM'de gizli Ukrayna oturumu! Devlet sırrı kabul edilecek, vekillerin konuşması da yasak

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki operasyonu yedinci günde devam ediyor. Tüm dünyada ana gündem maddesi olan işgal operasyonu Türkiye'de de Meclis'e taşındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağı gizli Ukrayna oturumunda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak ve milletvekilleri de toplantıya ilişkin açıklama yapamayacak. İşte kritik görüşmeye ilişkin detaylar...

Başkentten gelen bilgilere göre Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

NTV'nin aktardığına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirecek.

Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı.

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KONUŞMA SÜRELERİ BELİRLENDİ

Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi. Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

Oturumun kapalı olması için AK Parti önerge verdi. Oylamaya sunulan önerge kabul edildi. Genel Kurul'un üyeler dışında boşaltılmasının ardından kapalı oturuma geçildi. Meclis basın kordidorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatıldı.

DEVLET SIRRI KABUL EDİLECEK

Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek. Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.

SAĞIR VE DİLSİZ KAVASLAR GÖREV YAPACAK

Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar (görevli) görev yapacak.

MİLLETVEKİLLERİNİN AÇIKLAMA YAPMASI YASAK OLACAK

Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.

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