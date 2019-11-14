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TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Türk tarihinin daha önce görmediği bir üslupla yazılan, hakaret dolu mektuba 'Mektubu takdim ettim.' deyip geçmek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakaretleri halının altına süpürmek anlamını taşıyor." dedi.

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM Genel Kurulunda partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edildiğini anımsatarak, hayatlarını kaybeden Ahıskalı Türkleri rahmetle andı.

KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Dervişoğlu, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere, şehit olarak Kıbrıs topraklarını vatan yapan kahraman Türk askerini rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA YAPILAN HAKARETLERİ HALININ ALTINA SÜPÜRMEK ANLAMINI TAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine de değinen Dervişoğlu, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a, ağır hakaretler içeren mektubunu takdim ettiğini söylediğini aktararak, buradaki "takdim" sözünün özellikle seçildiğini ifade etti. Dervişoğlu, "Herkes iyi bilsin ki ABD Türkiye'nin ita amiri değildir. Türk tarihinin daha önce görmediği bir üslupla yazılan, hakaret dolu mektuba cevabımız bu kadar yumuşak bir düzeyde kalmamalıydı. 'Mektubu takdim ettim.' deyip geçmek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakaretleri halının altına süpürmek anlamını taşıyor." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Erdoğan'ın ABD ziyaretinin sadece Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği için değil Türkiye'nin terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlardaki haklı ve meşru pozisyonunun tüm dünyaya tekrar ilan edilmesi için önemli bir süreç olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sahadaki etkin ve kararlı duruşunun masadaki gücünü de artırdığını ifade eden Akçay, "Görüşmenin neticesinde yapılan açıklamalar, ABD Senatosunda sözde Ermeni tasarısının oylanmasının durdurulması gibi adımlar olumlu gelişmelere işaret etse de bu görüşmelere ve sonrasında yaşanacak gelişmelere temkinli yaklaşmamız tabiidir." dedi.

FETÖ ile mücadelenin de Türk-Amerikan ilişkilerinin önemli konularından birisi olduğuna işaret eden Akçay, Türkiye'nin anayasal düzenini bir darbe girişimi ile hedef alan, 251 vatandaşı şehit eden FETÖ elebaşının ve birçok FETÖ mensubunun hala ABD'de olduğunu anımsattı. Akçay, "FETÖ elebaşının ABD'de keyif sürdüğü çiftliğinden çıkarılıp Türkiye'ye teslim edilmesi için bugüne kadar gönderilen dosyaların gereğinin bir an önce yerine getirilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

"BU DURUMU KINIYORUZ"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Gaziantep İl Başkanlığı ile Şahinbey ve Şehitkamil ilçe örgütlerinde polis aramaları yapıldığını, partililerin gözaltına alındığını söyledi. Oluç, "Bu durumu kınıyoruz. Gözaltındaki il ve ilçe yöneticilerimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK işgali altındaki bölgede uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybettiği yönünde açıklamanın bulunduğunu belirterek, bu olayın 4 gün önce yaşandığını fakat Dışişlerinin bugün gördüğünü savundu.

Altay, açıklamanın ABD'de Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından yapıldığını söyleyerek, "Muhtemelen Amerika'da Türk Dışişleri bu konuda uyarıldı ve bugün apar topar bunu görmek zorunda kaldı. DEAŞ'in üstlendiği bir eylemi PYD-YPG'ye de olağan şüpheli diye mal ederek yine farklı bir pencereden gördü. ABD'nin, bölgede yaşananlarla ilgili Dışişleri Bakanlığının internet sitesine bile yön veriyor olması, Türkiye adına utanç vericidir." diye konuştu.

Trump ve Erdoğan'ın görüşme sonrasında yaptıkları basın toplantısına dikkati çeken Altay, görüşmede ortak bir gündeme ve aynı önceliklere sahip olunmadığının görüldüğünü ifade etti.

"TÜRK YARGISI İÇİN UTANÇ VESİLESİ"

Altay, Trump'ın Türkiye'de tutuklu bulunan ve sonra serbest bırakılan Serkan Gölge için Erdoğan'a teşekkür etmesinin, Türk yargısı için bir utanç vesilesi olduğunu savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin, tüm dünyanın yakından takip ettiği, önemli sonuçları olan bir görüşme olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin, tüm tezlerini Amerika'daki görüşmede net olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"GURUR DUYMA HAKKIMIZ VAR"

"YPG, Suriye, FETÖ, sözde Ermeni tasarısı gibi tüm konularda hem Amerika'da hem de dünya kamuoyu önünde tavrımızı net bir biçimde ortaya koyduk. Mektuplar, geldiği gibi aynen mahrecine iade edildi. Ekonomik yaptırım tehdidinden eser yoktu, Avrupa'ya mesaj vardı. Medya üzerinden yapılan eleştiriler yoktu, kabul gören bir haklılık vardı. Susan, dayatmaya açık bir anlayış yoktu, 82 milyonun hakkını koruyan bir irade vardı. Bir siyasetçi olarak değil öncelikle bir vatandaş olarak gurur duyma hakkımız var. Artık dinleyen değil dinleten bir Türkiye var."

"BU ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi öncesinde, TRT muhabiri Tuna Şanlı'nın canlı yayında, terör örgütü yandaşları tarafından saldırıya uğradığını dile getiren Turan, "Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Tuna Şanlı'ya, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu saldırıya karşı tüm partilerimizden ortak tavır bekliyoruz." dedi.

KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Turan, "Kıbrıs bize tarihin emaneti olarak milli bir davamız. Kıbrıs yavru vatan değil vatandır. KKTC'nin ilanının 36'ncı yıl dönümünü kutluyor ve tüm Kıbrıs şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz." diye konuştu. (AA)

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