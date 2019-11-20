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TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Erken seçim söz konusu olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz” dedi.

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dün Genel Kurul’da yaşanan tartışmaya değinerek, AK Parti Grup Başkanvekiliyle konuyu kendi aralarında tartıştıklarını ve netleştirdiklerini ifade etti. Özkoç, “Bugün Erdoğan beni kastederek, ’Daha önce şahsıma hakaret etmişti. Şimdi de kadın grup başkanvekiline hakaret etti, ceza da yetmez milletvekillerine sesleniyorum gereğini yapın’ dedi. Ben de AK Parti Genel Başkanı’na sesleniyorum. Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıracaksınız. Bugünün gündem konusu insanlarımızın yoksulluğu, intiharlar, iş dünyasının ayıpları ve gerçekten Türkiye’nin indiği çıkmazdır. Grup başkanvekiliniz Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli siyaset liderlerinden Ecevit’i ABD emperyalizmi karşısında el pençe divan durmakla suçlayacak” ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU OLACAKSA BİR AN ÖNCE OLMASINI BİZ DE İSTERİZ"

Erken seçimle ilgili soru üzerine Özkoç, “İYİ Parti’nin iç meselesidir. Kendi gruplarında değerlendirmişlerdir. Biz buna saygı duyarız ancak bizim gündemimizde erken seçim değil, vatandaşımızın bugün düştüğü durum, ekonomik güçlükler vardır. Hepimiz mücadele vermeye devam ediyoruz. Erken seçim söz konusu olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz” dedi.

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Bir köşe yazarının CHP’li önemli bir siyasetçinin Erdoğan’ın huzuruna çıktığı iddialarına ilişkin ise Özkoç, “CHP töhmet altında kalıyor. Bir kişinin hakkını koruyayım derken bir partinin hakkı, hukuku korunmuyor. Bu gerçekten açıklanmalı. CHP demokratik kurallar içinde genel başkanını belirleyen, ülkesi için mücadele eden genel başkanı her zaman seçmiştir. Başımızda çok onur, gurur duyduğumuz bir genel başkan vardır” diye konuştu. (İHA)

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Cumhuriyet Halk Partisi CHP Engin Özkoç erken seçim

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